Soberano 1917 S (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1917 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1917 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,666,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1917
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:840 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1917 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (101)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1917 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 99127 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 4800. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1917 S en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
768 $
Precio en la divisa de la subasta 575 GBP
Australia Soberano 1917 S en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
3300 $
Precio en la divisa de la subasta 3300 USD
Australia Soberano 1917 S en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta Heritage - 10 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta Heritage - 8 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1917 S en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1917 S en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta Coin Cabinet - 7 de mayo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha7 de mayo de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta Coin Cabinet - 5 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta Coin Cabinet - 23 de enero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta Coin Cabinet - 23 de enero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta Coin Cabinet - 31 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 S en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1917. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1917. S es de 840 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1917 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1917 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1917. S?

Para vender Soberano del 1917, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

