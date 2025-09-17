flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1917 P (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1917 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1917 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Tennants Auctioneers

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC4,110,286

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1917
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:590 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1917 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (143)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1917 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24027 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2640. La subasta tuvo lugar el 23 de enero de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1917 P en subasta Bruun Rasmussen - 3 de agosto de 2025
VendedorBruun Rasmussen
Fecha3 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
450 $
Precio en la divisa de la subasta 2900 DKK
Australia Soberano 1917 P en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
768 $
Precio en la divisa de la subasta 575 GBP
Australia Soberano 1917 P en subasta Bruun Rasmussen - 8 de junio de 2025
VendedorBruun Rasmussen
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Bruun Rasmussen - 13 de abril de 2025
VendedorBruun Rasmussen
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Bruun Rasmussen - 16 de marzo de 2025
VendedorBruun Rasmussen
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Tennants Auctioneers - 20 de noviembre de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha20 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Heritage Eur - 11 de noviembre de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Heritage - 10 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Heritage - 15 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Heritage - 8 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1917 P en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1917. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1917. P es de 590 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1917 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1917 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1917. P?

Para vender Soberano del 1917, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

