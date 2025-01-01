flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1914

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1914 S
Precio promedio640 $
Ventas
263
Anverso
Reverso
Soberano 1914 M
Precio promedio550 $
Ventas
193
Anverso
Reverso
Soberano 1914 P
Precio promedio480 $
Ventas
379
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1914 S
Precio promedio320 $
Ventas
053
Categoría
Año
