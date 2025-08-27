flag
Soberano 1914 P (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1914 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1914 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Roma Numismatics Ltd.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC4,815,996

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1914
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1914 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 33414 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1763. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2015.

Australia Soberano 1914 P en subasta NOONANS - 3 de julio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha3 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
655 $
Precio en la divisa de la subasta 480 GBP
Australia Soberano 1914 P en subasta Stack's - 17 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
600 $
Precio en la divisa de la subasta 600 USD
Australia Soberano 1914 P en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta Teutoburger - 16 de abril de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta Heritage - 14 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta Heritage - 14 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta Coin Cabinet - 5 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta BERLINER MÜNZAUKTION - 23 de septiembre de 2023
VendedorBERLINER MÜNZAUKTION
Fecha23 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta Goldberg - 21 de junio de 2023
VendedorGoldberg
Fecha21 de junio de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta London Coins - 4 de junio de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta Coin Cabinet - 14 de marzo de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de marzo de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta HIRSCH - 16 de febrero de 2023
VendedorHIRSCH
Fecha16 de febrero de 2023
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta Heritage - 2 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1914 P en subasta Stack's - 18 de enero de 2023
VendedorStack's
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1914. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1914. P es de 480 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1914 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1914 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1914. P?

Para vender Soberano del 1914, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

