flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1914 S (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1914 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1914 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,774,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1914
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:640 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1914 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (61)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1914 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23083 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2115. La subasta tuvo lugar el 18 de abril de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1914 S en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
835 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Australia Soberano 1914 S en subasta Sovereign Rarities - 11 de junio de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
648 $
Precio en la divisa de la subasta 480 GBP
Australia Soberano 1914 S en subasta Goudwisselkantoor veilingen - 10 de abril de 2025
VendedorGoudwisselkantoor veilingen
Fecha10 de abril de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta Spink - 3 de abril de 2025
Australia Soberano 1914 S en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta Heritage - 21 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta Coin Cabinet - 16 de abril de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta Roxbury’s - 22 de marzo de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha22 de marzo de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta Heritage - 6 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha6 de julio de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta WAG - 12 de marzo de 2023
VendedorWAG
Fecha12 de marzo de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta Palombo - 28 de enero de 2023
VendedorPalombo
Fecha28 de enero de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta Heritage - 23 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de enero de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta CHS Basel Numismatics - 11 de diciembre de 2022
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1914 S en subasta Coin Cabinet - 16 de agosto de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de agosto de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta Coin Cabinet - 21 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1914 S en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1914 S en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1914 S en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1914 S en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1914 S en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1914 S en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
A la subasta
Australia Soberano 1914 S en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1914 S en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1914 S en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1914 S en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1914 S en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1914. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1914. S es de 640 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1914 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1914 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1914. S?

Para vender Soberano del 1914, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de Jorge VMonedas de Australia en 1914Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas