flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1914 S (Australia, Jorge V)

Anverso 1/2 soberano 1914 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso 1/2 soberano 1914 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC322,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1914
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:320 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1914 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (53)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1914 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 203 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 600. La subasta tuvo lugar el 20 de septiembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta Mowbray Collectables - 14 de marzo de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
575 NZD
Precio en la divisa de la subasta 575 NZD
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta Gorny & Mosch - 5 de marzo de 2025
VendedorGorny & Mosch
Fecha5 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
345 $
Precio en la divisa de la subasta 325 EUR
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta Coin Cabinet - 18 de julio de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de julio de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta London Coins - 5 de marzo de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta NOONANS - 2 de febrero de 2023
VendedorNOONANS
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1914 S en subasta Coin Cabinet - 13 de diciembre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 1/2 soberano del 1914. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1914. S es de 320 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1914 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1914 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1914. S?

Para vender 1/2 soberano del 1914, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de Jorge VMonedas de Australia en 1914Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal 1/2 soberanoSubastas numismáticas