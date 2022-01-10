flag
1/2 soberano 1918 P (Australia, Jorge V)

Anverso 1/2 soberano 1918 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso 1/2 soberano 1918 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC219,988

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1918
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3600 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1918 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (50)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1918 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30121 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 9960. La subasta tuvo lugar el 10 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
7255 $
Precio en la divisa de la subasta 5750 GBP
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
1680 $
Precio en la divisa de la subasta 1680 USD
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta HARMERS - 1 de noviembre de 2023
VendedorHARMERS
Fecha1 de noviembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta HARMERS - 30 de marzo de 2023
VendedorHARMERS
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta St James’s - 17 de noviembre de 2022
VendedorSt James’s
Fecha17 de noviembre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta Sovereign Rarities - 21 de septiembre de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha21 de septiembre de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT - 2 de julio de 2022
VendedorLA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Fecha2 de julio de 2022
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta Sovereign Rarities - 28 de junio de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha28 de junio de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1918 P en subasta Heritage Eur - 20 de mayo de 2022
VendedorHeritage Eur
Fecha20 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 1/2 soberano del 1918. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1918. P es de 3600 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1918 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1918. P?

Para vender 1/2 soberano del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
