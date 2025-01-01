flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1918

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1918 S
Precio promedio610 $
Ventas
0176
Anverso
Reverso
Soberano 1918 M
Precio promedio520 $
Ventas
053
Anverso
Reverso
Soberano 1918 P
Precio promedio640 $
Ventas
0156
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1918 P
Precio promedio3600 $
Ventas
050
Categoría
Año
Buscar