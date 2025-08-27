flag
Soberano 1918 M (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1918 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1918 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC4,969,493

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1918
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1918 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 252 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 1150. La subasta tuvo lugar el 21 de abril de 2022.

Australia Soberano 1918 M en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
835 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Australia Soberano 1918 M en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
690 $
Precio en la divisa de la subasta 690 USD
Australia Soberano 1918 M en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta Bolaffi - 7 de diciembre de 2023
VendedorBolaffi
Fecha7 de diciembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta Wójcicki - 7 de octubre de 2023
VendedorWójcicki
Fecha7 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta Heritage - 6 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha6 de julio de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta London Coins - 4 de junio de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta Stack's - 16 de noviembre de 2022
VendedorStack's
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta Sovereign Rarities - 21 de septiembre de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha21 de septiembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta Stack's - 29 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha29 de agosto de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta Great Coins & Art Auctions - 1 de julio de 2022
VendedorGreat Coins & Art Auctions
Fecha1 de julio de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta Goldberg - 30 de junio de 2022
VendedorGoldberg
Fecha30 de junio de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta Sovereign Rarities - 28 de junio de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha28 de junio de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta Stack's - 1 de junio de 2022
VendedorStack's
Fecha1 de junio de 2022
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta Coin Cabinet - 21 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1918 M en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónUNC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1918. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1918. M es de 520 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1918 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1918. M?

Para vender Soberano del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

