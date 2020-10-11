flag
Soberano 1918 S (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1918 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1918 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,716,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1918
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:610 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1918 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (176)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1918 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 98066 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3600. La subasta tuvo lugar el 11 de octubre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1918 S en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
878 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Australia Soberano 1918 S en subasta Sovereign Rarities - 11 de junio de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
648 $
Precio en la divisa de la subasta 480 GBP
Australia Soberano 1918 S en subasta Soler y Llach - 16 de mayo de 2025
VendedorSoler y Llach
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Tauler & Fau - 24 de abril de 2025
VendedorTauler & Fau
Fecha24 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Coin Cabinet - 11 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha11 de febrero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Coin Cabinet - 11 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha11 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Heritage Eur - 11 de noviembre de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Heritage - 17 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Heritage - 29 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1918 S en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1918. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1918. S es de 610 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1918 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1918. S?

Para vender Soberano del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

