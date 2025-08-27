flag
Soberano 1912 P (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1912 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1912 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC4,278,144

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1912
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1912 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 171 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 1800. La subasta tuvo lugar el 13 de septiembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1912 P en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
835 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Australia Soberano 1912 P en subasta NOONANS - 3 de julio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha3 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
628 $
Precio en la divisa de la subasta 460 GBP
Australia Soberano 1912 P en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1912 P en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta Roschberg Mynthandel AS - 16 de marzo de 2024
VendedorRoschberg Mynthandel AS
Fecha16 de marzo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta Taisei - 10 de diciembre de 2023
VendedorTaisei
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1912 P en subasta Coin Cabinet - 31 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta Bolaffi - 9 de junio de 2023
VendedorBolaffi
Fecha9 de junio de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta Coin Cabinet - 14 de marzo de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de marzo de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta NOONANS - 2 de febrero de 2023
VendedorNOONANS
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta Coin Cabinet - 13 de diciembre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta Sovereign Rarities - 28 de junio de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha28 de junio de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta Coin Cabinet - 24 de mayo de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha24 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta Coin Cabinet - 21 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1912 P en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1912. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1912. P es de 540 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1912 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1912 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1912. P?

Para vender Soberano del 1912, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
