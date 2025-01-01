flag
Monedas de de Australia 1912

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1912 S
Precio promedio780 $
Ventas
0250
Anverso
Reverso
Soberano 1912 M
Precio promedio600 $
Ventas
1103
Anverso
Reverso
Soberano 1912 P
Precio promedio540 $
Ventas
062
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1912 S
Precio promedio360 $
Ventas
352
