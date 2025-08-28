flag
1/2 soberano 1915 S (Australia, Jorge V)

Anverso 1/2 soberano 1915 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso 1/2 soberano 1915 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC892,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1915
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Precio promedio:340 USD
Precios de subastas (174)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1915 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 27370 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1410. La subasta tuvo lugar el 20 de enero de 2014.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
378 $
Precio en la divisa de la subasta 280 GBP
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
401 $
Precio en la divisa de la subasta 300 GBP
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Mowbray Collectables - 14 de marzo de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Mowbray Collectables - 14 de marzo de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Cayón - 6 de febrero de 2025
VendedorCayón
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Coin Cabinet - 18 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Mowbray Collectables - 20 de septiembre de 2024
VendedorMowbray Collectables
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios
¿Dónde comprar?
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 NGC
A la subasta
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
A la subasta
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta London Coins - 7 de septiembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
A la subasta
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Mowbray Collectables - 19 de septiembre de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta
Australia 1/2 soberano 1915 S en subasta Mowbray Collectables - 19 de septiembre de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 1/2 soberano del 1915. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1915. S es de 340 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1915 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1915 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1915. S?

Para vender 1/2 soberano del 1915, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

