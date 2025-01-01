flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1915

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1915 S
Precio promedio730 $
Ventas
2187
Anverso
Reverso
Soberano 1915 M
Precio promedio570 $
Ventas
199
Anverso
Reverso
Soberano 1915 P
Precio promedio550 $
Ventas
049
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1915 P
Precio promedio340 $
Ventas
022
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1915 S
Precio promedio340 $
Ventas
5179
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1915 M
Precio promedio340 $
Ventas
032
Categoría
Año
Buscar