AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1915 M (Australia, Jorge V)

Anverso 1/2 soberano 1915 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso 1/2 soberano 1915 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Gorny & Mosch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC125,664

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1915
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:340 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1915 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (32)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1915 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 26055 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 852. La subasta tuvo lugar el 6 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
327 $
Precio en la divisa de la subasta 260 GBP
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
360 $
Precio en la divisa de la subasta 360 USD
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Stephen Album - 16 de junio de 2024
VendedorStephen Album
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Coin Cabinet - 18 de julio de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de julio de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta HARMERS - 30 de marzo de 2023
VendedorHARMERS
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Coin Cabinet - 13 de diciembre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Gorny & Mosch - 9 de marzo de 2022
VendedorGorny & Mosch
Fecha9 de marzo de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta London Coins - 6 de marzo de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha6 de marzo de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Coin Cabinet - 12 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Heritage - 3 de septiembre de 2020
VendedorHeritage
Fecha3 de septiembre de 2020
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Coin Cabinet - 30 de agosto de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha30 de agosto de 2020
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2020
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Coin Cabinet - 24 de noviembre de 2019
VendedorCoin Cabinet
Fecha24 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1915 M en subasta Stack's - 20 de agosto de 2019
VendedorStack's
Fecha20 de agosto de 2019
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 1/2 soberano del 1915. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1915. M es de 340 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1915 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1915 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1915. M?

Para vender 1/2 soberano del 1915, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

