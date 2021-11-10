flag
1/2 soberano 1915 P (Australia, Jorge V)

Anverso 1/2 soberano 1915 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso 1/2 soberano 1915 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC136,219

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1915
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:340 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1915 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (22)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1915 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1731 vendido en la subasta Roxbury’s Auction House por AUD 1050. La subasta tuvo lugar el 10 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
387 $
Precio en la divisa de la subasta 290 GBP
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
456 $
Precio en la divisa de la subasta 456 USD
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Heritage Eur - 13 de mayo de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha13 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Coin Cabinet - 16 de abril de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Coin Cabinet - 18 de julio de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de julio de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Roxbury’s - 12 de noviembre de 2021
VendedorRoxbury’s
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónMS62 BN
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Roxbury’s - 22 de julio de 2021
VendedorRoxbury’s
Fecha22 de julio de 2021
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Eurseree - 30 de agosto de 2020
VendedorEurseree
Fecha30 de agosto de 2020
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Baldwin's of St. James's - 23 de julio de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha23 de julio de 2020
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta DNW - 22 de abril de 2020
VendedorDNW
Fecha22 de abril de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Heritage - 2 de abril de 2020
VendedorHeritage
Fecha2 de abril de 2020
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Heritage - 21 de febrero de 2019
VendedorHeritage
Fecha21 de febrero de 2019
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Heritage - 7 de diciembre de 2017
VendedorHeritage
Fecha7 de diciembre de 2017
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Gorny & Mosch - 14 de octubre de 2016
VendedorGorny & Mosch
Fecha14 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Heritage - 27 de agosto de 2015
VendedorHeritage
Fecha27 de agosto de 2015
ConservaciónUNC
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Heritage - 11 de enero de 2012
VendedorHeritage
Fecha11 de enero de 2012
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Heritage - 3 de enero de 2012
VendedorHeritage
Fecha3 de enero de 2012
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Heritage - 11 de enero de 2011
VendedorHeritage
Fecha11 de enero de 2011
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Heritage - 2 de junio de 2008
VendedorHeritage
Fecha2 de junio de 2008
ConservaciónAU
Precio
Australia 1/2 soberano 1915 P en subasta Heritage - 2 de junio de 2008
VendedorHeritage
Fecha2 de junio de 2008
ConservaciónAU
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 1/2 soberano del 1915. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1915. P es de 340 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1915 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1915 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1915. P?

Para vender 1/2 soberano del 1915, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
