Soberano 1915 M (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1915 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1915 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Soler y Llach S.L.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,637,839

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1915
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:570 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1915 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (98)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1915 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 99119 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1800. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1915 M en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
777 $
Precio en la divisa de la subasta 575 GBP
Australia Soberano 1915 M en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
835 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Australia Soberano 1915 M en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1915 M en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1915 M en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1915 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1915 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1915 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1915 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1915 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1915 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1915 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1915 M en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1915 M en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1915 M en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1915 M en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1915 M en subasta Heritage - 21 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha21 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1915 M en subasta Katz - 24 de noviembre de 2023
VendedorKatz
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1915 M en subasta Skanfil Auksjoner AS - 9 de noviembre de 2023
VendedorSkanfil Auksjoner AS
Fecha9 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
******
Australia Soberano 1915 M en subasta Mowbray Collectables - 22 de septiembre de 2023
VendedorMowbray Collectables
Fecha22 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
******
Australia Soberano 1915 M en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
******
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1915 M en subasta Mowbray Collectables - 19 de septiembre de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1915. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1915. M es de 570 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1915 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1915 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1915. M?

Para vender Soberano del 1915, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

