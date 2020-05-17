flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1919 M (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1919 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1919 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC514,257

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1919
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:900 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1919 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (42)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1919 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 99132 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2880. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
1020 $
Precio en la divisa de la subasta 1020 USD
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
1020 $
Precio en la divisa de la subasta 1020 USD
Australia Soberano 1919 M en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta St James’s - 27 de septiembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha27 de septiembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 5 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de enero de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 27 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha27 de enero de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2021
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 30 de septiembre de 2021
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 30 de septiembre de 2021
VendedorHeritage
Fecha30 de septiembre de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 11 de octubre de 2020
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 11 de octubre de 2020
VendedorHeritage
Fecha11 de octubre de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 12 de julio de 2020
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 12 de julio de 2020
VendedorHeritage
Fecha12 de julio de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
Australia Soberano 1919 M en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 M en subasta DNW - 21 de febrero de 2019
VendedorDNW
Fecha21 de febrero de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1919. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1919. M es de 900 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1919 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1919 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1919. M?

Para vender Soberano del 1919, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de Jorge VMonedas de Australia en 1919Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas