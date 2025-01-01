flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1919

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1919 S
Precio promedio710 $
Ventas
043
Anverso
Reverso
Soberano 1919 M
Precio promedio900 $
Ventas
042
Anverso
Reverso
Soberano 1919 P
Precio promedio760 $
Ventas
1123
