Soberano 1919 S (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1919 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1919 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Artemide Aste s.r.l.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,835,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1919
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:710 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1919 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (43)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1919 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 256 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 2200. La subasta tuvo lugar el 21 de abril de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1919 S en subasta Spink - 3 de abril de 2025
Australia Soberano 1919 S en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
678 $
Precio en la divisa de la subasta 520 GBP
Australia Soberano 1919 S en subasta Heritage - 22 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
600 $
Precio en la divisa de la subasta 600 USD
Australia Soberano 1919 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Coin Cabinet - 31 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Stack's - 23 de agosto de 2023
Australia Soberano 1919 S en subasta Stack's - 23 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha23 de agosto de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Sovereign Rarities - 15 de febrero de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha15 de febrero de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Coin Cabinet - 21 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Coin Cabinet - 30 de mayo de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha30 de mayo de 2021
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Baldwin's of St. James's - 17 de marzo de 2021
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha17 de marzo de 2021
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Coin Cabinet - 15 de noviembre de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de noviembre de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Heritage - 11 de octubre de 2020
Australia Soberano 1919 S en subasta Heritage - 11 de octubre de 2020
VendedorHeritage
Fecha11 de octubre de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Artemide Aste - 30 de agosto de 2020
Australia Soberano 1919 S en subasta Artemide Aste - 30 de agosto de 2020
VendedorArtemide Aste
Fecha30 de agosto de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Coins of the Realm - 1 de agosto de 2020
VendedorCoins of the Realm
Fecha1 de agosto de 2020
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Heritage - 12 de julio de 2020
Australia Soberano 1919 S en subasta Heritage - 12 de julio de 2020
VendedorHeritage
Fecha12 de julio de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
Australia Soberano 1919 S en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1919 S en subasta Stack's - 13 de mayo de 2020
Australia Soberano 1919 S en subasta Stack's - 13 de mayo de 2020
VendedorStack's
Fecha13 de mayo de 2020
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1919. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1919. S es de 710 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1919 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1919 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1919. S?

Para vender Soberano del 1919, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
