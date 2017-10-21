flag
Soberano 1913 S (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1913 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1913 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: { "ru": "Skanfil Auksjoner AS" }

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,249,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1913
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1913 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 213 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 3250. La subasta tuvo lugar el 21 de octubre de 2017.

Australia Soberano 1913 S en subasta Heritage - 14 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha14 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
840 $
Precio en la divisa de la subasta 840 USD
Australia Soberano 1913 S en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
835 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Australia Soberano 1913 S en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta Coin Cabinet - 11 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha11 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta Skanfil Auksjoner AS - 9 de noviembre de 2023
VendedorSkanfil Auksjoner AS
Fecha9 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta Heritage - 6 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha6 de julio de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta Coin Cabinet - 27 de junio de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de junio de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta Stack's - 17 de mayo de 2023
VendedorStack's
Fecha17 de mayo de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta Heritage - 23 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de enero de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta Heritage - 8 de diciembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha8 de diciembre de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta NOONANS - 14 de julio de 2022
VendedorNOONANS
Fecha14 de julio de 2022
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Australia Soberano 1913 S en subasta Sovereign Rarities - 28 de junio de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha28 de junio de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1913 S en subasta Attica Auctions - 26 de junio de 2022
VendedorAttica Auctions
Fecha26 de junio de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1913. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1913. S es de 580 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1913 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1913 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1913. S?

Para vender Soberano del 1913, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

