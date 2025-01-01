flag
Monedas de de Australia 1911

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1911 S
Precio promedio620 $
Ventas
0218
Anverso
Reverso
Soberano 1911 M
Precio promedio570 $
Ventas
065
Anverso
Reverso
Soberano 1911 P
Precio promedio550 $
Ventas
041
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1911 S
Precio promedio330 $
Ventas
126
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1911 P
Precio promedio460 $
Ventas
120
