1/2 soberano 1911 S (Australia, Jorge V)

Anverso 1/2 soberano 1911 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso 1/2 soberano 1911 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC252,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1911
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:330 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1911 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (25)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1911 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 162 vendido en la subasta Morton & Eden Ltd por GBP 2100. La subasta tuvo lugar el 15 de junio de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
392 $
Precio en la divisa de la subasta 290 GBP
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
336 $
Precio en la divisa de la subasta 336 USD
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Coin Cabinet - 13 de diciembre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónMS60 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Spink - 6 de septiembre de 2022
VendedorSpink
Fecha6 de septiembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Gorny & Mosch - 9 de marzo de 2022
VendedorGorny & Mosch
Fecha9 de marzo de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Heritage - 7 de octubre de 2021
VendedorHeritage
Fecha7 de octubre de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Coin Cabinet - 12 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Coin Cabinet - 30 de mayo de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha30 de mayo de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta DNW - 10 de marzo de 2021
VendedorDNW
Fecha10 de marzo de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Auctiones - 13 de diciembre de 2020
VendedorAuctiones
Fecha13 de diciembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Coin Cabinet - 28 de junio de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de junio de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Numisor - 28 de septiembre de 2017
VendedorNumisor
Fecha28 de septiembre de 2017
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Heritage - 24 de agosto de 2017
VendedorHeritage
Fecha24 de agosto de 2017
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Chaponnière - 22 de noviembre de 2016
VendedorChaponnière
Fecha22 de noviembre de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Chaponnière - 7 de septiembre de 2014
VendedorChaponnière
Fecha7 de septiembre de 2014
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Heritage - 21 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha21 de enero de 2014
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Chaponnière - 7 de diciembre de 2013
VendedorChaponnière
Fecha7 de diciembre de 2013
ConservaciónAU
Precio
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Goldberg - 5 de junio de 2013
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2013
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia 1/2 soberano 1911 S en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 1/2 soberano del 1911. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1911. S es de 330 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1911 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1911 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1911. S?

Para vender 1/2 soberano del 1911, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
