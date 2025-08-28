flag
1/2 soberano 1911 P (Australia, Jorge V)

Anverso 1/2 soberano 1911 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso 1/2 soberano 1911 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC130,373

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1911
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:460 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1911 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (19)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1911 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 99098 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1320. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
1020 $
Precio en la divisa de la subasta 1020 USD
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
312 $
Precio en la divisa de la subasta 312 USD
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Auctiones - 19 de marzo de 2023
VendedorAuctiones
Fecha19 de marzo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Sovereign Rarities - 28 de junio de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha28 de junio de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Coin Cabinet - 12 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Coin Cabinet - 31 de enero de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de enero de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Heritage - 12 de julio de 2020
VendedorHeritage
Fecha12 de julio de 2020
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Heritage - 19 de marzo de 2020
VendedorHeritage
Fecha19 de marzo de 2020
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Heritage - 26 de julio de 2018
VendedorHeritage
Fecha26 de julio de 2018
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Baldwin's of St. James's - 27 de noviembre de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha27 de noviembre de 2017
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Auctiones - 15 de noviembre de 2015
VendedorAuctiones
Fecha15 de noviembre de 2015
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Heritage - 21 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha21 de enero de 2014
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Heritage - 2 de agosto de 2011
VendedorHeritage
Fecha2 de agosto de 2011
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Heritage - 14 de diciembre de 2010
VendedorHeritage
Fecha14 de diciembre de 2010
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
¿Dónde comprar?
Australia 1/2 soberano 1911 P en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 1/2 soberano del 1911. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1911. P es de 460 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1911 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1911 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1911. P?

Para vender 1/2 soberano del 1911, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

