flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1911 P (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1911 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1911 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Bruun Rasmussen

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC4,373,165

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1911
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:550 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1911 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (41)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1911 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 26058 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3055. La subasta tuvo lugar el 6 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1911 P en subasta CNG - 20 de noviembre de 2024
VendedorCNG
Fecha20 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
550 $
Precio en la divisa de la subasta 550 USD
Australia Soberano 1911 P en subasta Stack's - 21 de agosto de 2024
Australia Soberano 1911 P en subasta Stack's - 21 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha21 de agosto de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
480 $
Precio en la divisa de la subasta 480 USD
Australia Soberano 1911 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1911 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Taisei - 10 de diciembre de 2023
VendedorTaisei
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Bruun Rasmussen - 12 de noviembre de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha12 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Heritage - 2 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Gorny & Mosch - 12 de octubre de 2022
VendedorGorny & Mosch
Fecha12 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Attica Auctions - 26 de junio de 2022
VendedorAttica Auctions
Fecha26 de junio de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Coin Cabinet - 24 de mayo de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha24 de mayo de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Spink - 6 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha6 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Coin Cabinet - 26 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de septiembre de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Coin Cabinet - 12 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Heritage - 12 de julio de 2020
Australia Soberano 1911 P en subasta Heritage - 12 de julio de 2020
VendedorHeritage
Fecha12 de julio de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Heritage - 2 de julio de 2020
Australia Soberano 1911 P en subasta Heritage - 2 de julio de 2020
VendedorHeritage
Fecha2 de julio de 2020
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Cayón - 23 de junio de 2020
VendedorCayón
Fecha23 de junio de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 P en subasta Spink - 2 de junio de 2020
Australia Soberano 1911 P en subasta Spink - 2 de junio de 2020
VendedorSpink
Fecha2 de junio de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1911. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1911. P es de 550 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1911 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1911 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1911. P?

Para vender Soberano del 1911, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de Jorge VMonedas de Australia en 1911Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas