Soberano 1911 M (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1911 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1911 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Aurora Numismatica

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,851,451

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1911
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:570 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1911 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (65)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1911 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 99107 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1320. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1911 M en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
768 $
Precio en la divisa de la subasta 575 GBP
Australia Soberano 1911 M en subasta Heritage - 21 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
600 $
Precio en la divisa de la subasta 600 USD
Australia Soberano 1911 M en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta Heritage - 5 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha5 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta Bruun Rasmussen - 12 de noviembre de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha12 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta Coin Cabinet - 18 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta St James’s - 27 de septiembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha27 de septiembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1911 M en subasta Roma Numismatics - 24 de agosto de 2023
VendedorRoma Numismatics
Fecha24 de agosto de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta Coin Cabinet - 4 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha4 de abril de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta Coin Cabinet - 4 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha4 de abril de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta Bruun Rasmussen - 2 de abril de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha2 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta Coin Cabinet - 14 de marzo de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de marzo de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta Coin Cabinet - 25 de octubre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de octubre de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta Sovereign Rarities - 28 de junio de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha28 de junio de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta Attica Auctions - 26 de junio de 2022
VendedorAttica Auctions
Fecha26 de junio de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta CoinsNB - 25 de junio de 2022
VendedorCoinsNB
Fecha25 de junio de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1911 M en subasta Coin Cabinet - 24 de mayo de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha24 de mayo de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1911. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1911. M es de 570 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1911 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1911 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1911. M?

Para vender Soberano del 1911, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
