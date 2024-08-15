flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1922 S (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1922 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1922 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC578,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1922
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1922 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30240 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 36000. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
14774 $
Precio en la divisa de la subasta 11000 GBP
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
16467 $
Precio en la divisa de la subasta 12500 GBP
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de septiembre de 2022
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónXF
Precio
VendedorDNW
Fecha2 de febrero de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha16 de noviembre de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
VendedorSpink
Fecha2 de julio de 2020
ConservaciónXF
Precio
VendedorSpink
Fecha12 de diciembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
VendedorSpink
Fecha28 de enero de 2019
ConservaciónXF
Precio
VendedorHeritage
Fecha23 de abril de 2018
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
VendedorHeritage
Fecha12 de septiembre de 2017
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de mayo de 2015
ConservaciónUNC
Precio
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha5 de mayo de 2015
ConservaciónPROOF
Precio
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha25 de septiembre de 2014
ConservaciónXF
Precio
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha8 de mayo de 2014
ConservaciónPROOF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1922. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1922. S es de 15000 USD para las monedas de acuñación regular y de 18000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1922 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1922 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1922. S?

Para vender Soberano del 1922, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

