flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1929 P (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1929 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1929 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,606,625

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1929
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:550 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1929 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (89)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1929 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 187 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 3900. La subasta tuvo lugar el 13 de septiembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1929 P en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
1041 $
Precio en la divisa de la subasta 775 GBP
Australia Soberano 1929 P en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
840 $
Precio en la divisa de la subasta 840 USD
Australia Soberano 1929 P en subasta Oslo Myntgalleri - 24 de noviembre de 2024
VendedorOslo Myntgalleri
Fecha24 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Numisbalt - 1 de septiembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Roxbury’s - 20 de julio de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha20 de julio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Heritage - 20 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha20 de junio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Coin Cabinet - 16 de abril de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Roxbury’s - 22 de marzo de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha22 de marzo de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Numisbalt - 11 de febrero de 2024
Australia Soberano 1929 P en subasta Numisbalt - 11 de febrero de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Coin Cabinet - 31 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de octubre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1929 P en subasta Roxbury’s - 20 de octubre de 2023
VendedorRoxbury’s
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1929. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1929. P es de 550 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1929 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1929 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1929. P?

Para vender Soberano del 1929, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de Jorge VMonedas de Australia en 1929Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas