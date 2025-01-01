flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1923

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1923 S
Precio promedio15000 $
Ventas
129
Anverso
Reverso
Soberano 1923 M
Precio promedio810 $
Ventas
1107
Anverso
Reverso
Soberano 1923 P
Precio promedio560 $
Ventas
079
Categoría
Año
Buscar