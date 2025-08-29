flag
Soberano 1923 S (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1923 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1923 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC416,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1923
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15000 USD
Precio promedio (PROOF):41000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1923 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (28)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1923 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 739 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 25000. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1923 S en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
8566 $
Precio en la divisa de la subasta 7500 EUR
Australia Soberano 1923 S en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
15500 $
Precio en la divisa de la subasta 15500 USD
Australia Soberano 1923 S en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta Coin Cabinet - 29 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de diciembre de 2023
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta Sovereign Rarities - 15 de febrero de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha15 de febrero de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta Heritage - 28 de agosto de 2022
VendedorHeritage
Fecha28 de agosto de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta Coin Cabinet - 21 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta Spink - 19 de enero de 2020
VendedorSpink
Fecha19 de enero de 2020
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta MDC Monaco - 14 de noviembre de 2019
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de noviembre de 2019
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta Spink - 25 de septiembre de 2018
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2018
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta V. GADOURY - 3 de diciembre de 2016
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de diciembre de 2016
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta Bolaffi - 1 de diciembre de 2016
VendedorBolaffi
Fecha1 de diciembre de 2016
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta Baldwin's of St. James's - 30 de septiembre de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha30 de septiembre de 2016
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta Heritage - 13 de agosto de 2015
VendedorHeritage
Fecha13 de agosto de 2015
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1923 S en subasta Baldwin's of St. James's - 19 de mayo de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de mayo de 2015
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1923 S en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1923. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1923. S es de 15000 USD para las monedas de acuñación regular y de 41000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1923 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1923 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1923. S?

Para vender Soberano del 1923, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
