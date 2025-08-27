flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1921 M (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1921 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1921 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC240,121

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1921
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:16000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1921 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (22)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1921 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30376 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 38400. La subasta tuvo lugar el 20 de abril de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1921 M en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
18000 $
Precio en la divisa de la subasta 18000 USD
Australia Soberano 1921 M en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
11000 $
Precio en la divisa de la subasta 11000 USD
Australia Soberano 1921 M en subasta Heritage - 10 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta Coin Cabinet - 26 de junio de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta Coin Cabinet - 29 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta Heritage - 9 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta DNW - 2 de febrero de 2022
VendedorDNW
Fecha2 de febrero de 2022
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta Heritage - 7 de mayo de 2021
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2021
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta Spink - 19 de enero de 2020
VendedorSpink
Fecha19 de enero de 2020
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta Heritage - 23 de abril de 2018
VendedorHeritage
Fecha23 de abril de 2018
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta Baldwin's of St. James's - 19 de mayo de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de mayo de 2015
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 8 de mayo de 2014
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha8 de mayo de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta Baldwin's of St. James's - 5 de marzo de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha5 de marzo de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 M en subasta Heritage - 7 de enero de 2013
VendedorHeritage
Fecha7 de enero de 2013
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1921 M en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de septiembre de 2012
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de septiembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1921. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1921. M es de 16000 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1921 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1921 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1921. M?

Para vender Soberano del 1921, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
