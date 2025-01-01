flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1921

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1921 S
Precio promedio1900 $
Ventas
060
Anverso
Reverso
Soberano 1921 M
Precio promedio16000 $
Ventas
022
Anverso
Reverso
Soberano 1921 P
Precio promedio1000 $
Ventas
077
Categoría
Año
Buscar