Soberano 1921 S (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1921 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1921 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC839,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1921
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1900 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1921 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (60)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1921 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 399 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 2800. La subasta tuvo lugar el 17 de abril de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1921 S en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
2160 $
Precio en la divisa de la subasta 2160 USD
Australia Soberano 1921 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
1800 $
Precio en la divisa de la subasta 1800 USD
Australia Soberano 1921 S en subasta Tennants Auctioneers - 9 de agosto de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha9 de agosto de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 S en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 S en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 S en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 S en subasta London Coins - 6 de marzo de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha6 de marzo de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1921 S en subasta London Coins - 6 de marzo de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha6 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1921 S en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 S en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 S en subasta Heritage - 29 de octubre de 2021
VendedorHeritage
Fecha29 de octubre de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 S en subasta V. GADOURY - 23 de octubre de 2021
VendedorV. GADOURY
Fecha23 de octubre de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 S en subasta MDC Monaco - 12 de junio de 2021
VendedorMDC Monaco
Fecha12 de junio de 2021
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 S en subasta Coin Cabinet - 30 de mayo de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha30 de mayo de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 S en subasta London Coins - 7 de junio de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 S en subasta London Coins - 7 de junio de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1921 S en subasta Coin Cabinet - 31 de mayo de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de mayo de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 S en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 S en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 S en subasta DNW - 13 de febrero de 2020
VendedorDNW
Fecha13 de febrero de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1921 S en subasta Spink - 19 de enero de 2020
VendedorSpink
Fecha19 de enero de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1921. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1921. S es de 1900 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1921 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1921 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1921. S?

Para vender Soberano del 1921, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
