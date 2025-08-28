flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1926 P (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1926 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1926 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,313,578

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1926
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1300 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1926 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (146)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1926 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 196 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 5200. La subasta tuvo lugar el 20 de octubre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1926 P en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
1410 $
Precio en la divisa de la subasta 1050 GBP
Australia Soberano 1926 P en subasta Warin Global Investments - 23 de mayo de 2025
VendedorWarin Global Investments
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
1608 $
Precio en la divisa de la subasta 1425 EUR
Australia Soberano 1926 P en subasta Warin Global Investments - 23 de mayo de 2025
VendedorWarin Global Investments
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Coin Cabinet - 15 de octubre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Coin Cabinet - 17 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Coin Cabinet - 17 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Rauch - 27 de junio de 2024
VendedorRauch
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 P en subasta Palombo - 27 de marzo de 2024
VendedorPalombo
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1926. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1926. P es de 1300 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1926 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1926 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1926. P?

Para vender Soberano del 1926, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
