AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1920 S (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1920 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1920 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: St James’s Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC360,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1920
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:720000 USD
Precio promedio (PROOF):680000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1920 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (6)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1920 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 736 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 650000. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1920 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
552000 $
Precio en la divisa de la subasta 552000 USD
Australia Soberano 1920 S en subasta Heritage - 7 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
552000 $
Precio en la divisa de la subasta 552000 USD
Australia Soberano 1920 S en subasta St James’s - 7 de octubre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha7 de octubre de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Australia Soberano 1920 S en subasta Baldwin's of St. James's - 19 de mayo de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de mayo de 2015
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1920 S en subasta Baldwin's of St. James's - 5 de marzo de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha5 de marzo de 2014
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1920 S en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de septiembre de 2012
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de septiembre de 2012
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1920. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1920. S es de 720000 USD para las monedas de acuñación regular y de 680000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1920 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1920 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1920. S?

Para vender Soberano del 1920, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

