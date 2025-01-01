flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1920

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1920 S
Precio promedio720000 $
Ventas
06
Anverso
Reverso
Soberano 1920 M
Precio promedio3300 $
Ventas
055
Anverso
Reverso
Soberano 1920 P
Precio promedio550 $
Ventas
0118
