AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1920 M (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1920 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1920 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC530,266

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1920
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (55)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1920 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23088 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 19975. La subasta tuvo lugar el 6 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1920 M en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
3231 $
Precio en la divisa de la subasta 2400 GBP
Australia Soberano 1920 M en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
1947 $
Precio en la divisa de la subasta 1450 GBP
Australia Soberano 1920 M en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta Heritage - 21 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha21 de marzo de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta Roxbury’s - 20 de octubre de 2023
VendedorRoxbury’s
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta Roxbury’s - 7 de julio de 2023
VendedorRoxbury’s
Fecha7 de julio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1920 M en subasta Heritage - 5 de mayo de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de mayo de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta Numisor - 25 de abril de 2023
VendedorNumisor
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta Coin Cabinet - 14 de marzo de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de marzo de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1920 M en subasta Grün - 16 de noviembre de 2022
VendedorGrün
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta Coin Cabinet - 21 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Australia Soberano 1920 M en subasta DNW - 2 de febrero de 2022
VendedorDNW
Fecha2 de febrero de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1920. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1920. M es de 3300 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1920 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1920 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1920. M?

Para vender Soberano del 1920, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

