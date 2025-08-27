flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1927 P (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1927 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1927 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,383,544

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1927
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1927 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 20256 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2530. La subasta tuvo lugar el 28 de mayo de 2009.

Australia Soberano 1927 P en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
873 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Australia Soberano 1927 P en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
1034 $
Precio en la divisa de la subasta 800 GBP
Australia Soberano 1927 P en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1927. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1927. P es de 640 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1927 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1927 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1927. P?

Para vender Soberano del 1927, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

