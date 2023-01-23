flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1922 P (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1922 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1922 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,298,884

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1922
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:680 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1922 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (108)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1922 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24034 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3840. La subasta tuvo lugar el 23 de enero de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1922 P en subasta Eretz Auctions - 2 de julio de 2025
VendedorEretz Auctions
Fecha2 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
675 $
Precio en la divisa de la subasta 675 USD
Australia Soberano 1922 P en subasta Skanfil Auksjoner AS - 18 de enero de 2025
VendedorSkanfil Auksjoner AS
Fecha18 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
523 $
Precio en la divisa de la subasta 6000 NOK
Australia Soberano 1922 P en subasta Heritage Eur - 11 de noviembre de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta Heritage - 17 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1922 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta Heritage - 8 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1922 P en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta ibercoin - 10 de julio de 2024
Vendedoribercoin
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta Rimon Auctions - 26 de junio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha26 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1922 P en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1922. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1922. P es de 680 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1922 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1922 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1922. P?

Para vender Soberano del 1922, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
