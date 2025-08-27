flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1928 P (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1928 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1928 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,333,417

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1928
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:630 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1928 P - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (73)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1928 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 54 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 1350. La subasta tuvo lugar el 18 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1928 P en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
660 $
Precio en la divisa de la subasta 660 USD
Australia Soberano 1928 P en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
632 $
Precio en la divisa de la subasta 560 CHF
Australia Soberano 1928 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Heritage - 15 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Heritage - 23 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de noviembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Roxbury’s - 20 de octubre de 2023
VendedorRoxbury’s
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Coin Cabinet - 18 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Heritage - 5 de marzo de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Heritage - 23 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de enero de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Heritage - 8 de diciembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha8 de diciembre de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Sovereign Rarities - 28 de junio de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha28 de junio de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Coin Cabinet - 24 de mayo de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha24 de mayo de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1928 P en subasta Coin Cabinet - 21 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1928. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1928. P es de 630 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1928 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1928 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1928. P?

Para vender Soberano del 1928, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

