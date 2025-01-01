flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1928

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1928 M
Precio promedio2000 $
Ventas
167
Anverso
Reverso
Soberano 1928 P
Precio promedio630 $
Ventas
073
Categoría
Año
Buscar