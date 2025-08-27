flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1926 S (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1926 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1926 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,031,050

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1926
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:23000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1926 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (30)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1926 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31087 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 47000. La subasta tuvo lugar el 3 de enero de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1926 S en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
36590 $
Precio en la divisa de la subasta 29000 GBP
Australia Soberano 1926 S en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónSP66 NGC
Precio
31000 $
Precio en la divisa de la subasta 31000 USD
Australia Soberano 1926 S en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta London Coins - 4 de junio de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta Spink - 19 de enero de 2020
VendedorSpink
Fecha19 de enero de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta Heritage - 13 de enero de 2020
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2020
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta London Coins - 3 de marzo de 2019
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2019
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta Künker - 31 de enero de 2019
VendedorKünker
Fecha31 de enero de 2019
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta Baldwin's of St. James's - 7 de junio de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha7 de junio de 2018
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta London Coins - 3 de junio de 2018
VendedorLondon Coins
Fecha3 de junio de 2018
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta Heritage - 9 de enero de 2017
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2017
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta Heritage - 4 de enero de 2016
VendedorHeritage
Fecha4 de enero de 2016
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta Alexander - 28 de agosto de 2015
VendedorAlexander
Fecha28 de agosto de 2015
ConservaciónAU58
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta Baldwin's of St. James's - 19 de mayo de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de mayo de 2015
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1926 S en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 8 de mayo de 2014
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha8 de mayo de 2014
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1926. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1926. S es de 23000 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1926 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1926 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1926. S?

Para vender Soberano del 1926, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

