1/2 soberano 1916 S (Australia, Jorge V)

Anverso 1/2 soberano 1916 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso 1/2 soberano 1916 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC448,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1916
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:400 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1916 S - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (54)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1916 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 172 vendido en la subasta Morton & Eden Ltd por GBP 1800. La subasta tuvo lugar el 15 de junio de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
392 $
Precio en la divisa de la subasta 290 GBP
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
414 $
Precio en la divisa de la subasta 310 GBP
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS63
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de septiembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Coin Cabinet - 18 de julio de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de julio de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Coin Cabinet - 13 de diciembre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 23 de septiembre de 2022
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha23 de septiembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Coin Cabinet - 12 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Coin Cabinet - 12 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
¿Dónde comprar?
Australia 1/2 soberano 1916 S en subasta Mowbray Collectables - 19 de septiembre de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 1/2 soberano del 1916. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1916. S es de 400 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1916 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1916 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1916. S?

Para vender 1/2 soberano del 1916, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
