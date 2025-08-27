flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1894 M "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1894 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1894 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC4,166,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1894
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:590 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1894 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (152)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1894 "Cabeza velada" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5041 vendido en la subasta Cayón Subastas por EUR 1540. La subasta tuvo lugar el 23 de junio de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
902 $
Precio en la divisa de la subasta 675 GBP
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta Spink - 19 de junio de 2025
VendedorSpink
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
698 $
Precio en la divisa de la subasta 520 GBP
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 11 de junio de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta Katz - 13 de abril de 2025
VendedorKatz
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta Stack's - 12 de abril de 2025
VendedorStack's
Fecha12 de abril de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta Stack's - 12 de abril de 2025
VendedorStack's
Fecha12 de abril de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta Mowbray Collectables - 14 de marzo de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta Cayón - 6 de febrero de 2025
VendedorCayón
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta Münzen & Medaillen - 4 de diciembre de 2024
VendedorMünzen & Medaillen
Fecha4 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta NOA - 28 de octubre de 2024
VendedorNOA
Fecha28 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1894 M "Cabeza velada" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1894. M. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1894. M. "Cabeza velada" es de 590 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1894. "Cabeza velada" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1894 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1894. M. "Cabeza velada"?

Para vender Soberano del 1894, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
