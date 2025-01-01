flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1894

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1894 S Cabeza velada
Precio promedio570 $
Ventas
0108
Anverso
Reverso
Soberano 1894 M Cabeza velada
Precio promedio590 $
Ventas
0152
