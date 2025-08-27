flag
AustraliaPeríodo:1837-1936

Soberano 1894 S "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1894 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1894 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Bruun Rasmussen

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,067,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1894
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Precio promedio:570 USD
Precio promedio (PROOF):910 USD
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1894 "Cabeza velada" con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 99050 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 4080. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2020.

Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
1010 $
Precio en la divisa de la subasta 750 GBP
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
1501 $
Precio en la divisa de la subasta 1501 USD
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Cayón - 6 de febrero de 2025
VendedorCayón
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 31 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 7 de mayo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha7 de mayo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Cayón - 14 de marzo de 2024
VendedorCayón
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 5 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 5 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Tennants Auctioneers - 14 de febrero de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha14 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1894 S "Cabeza velada" en subasta Heritage Eur - 13 de noviembre de 2023
VendedorHeritage Eur
Fecha13 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1894. S. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1894. S. "Cabeza velada" es de 570 USD para las monedas de acuñación regular y de 910 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1894. "Cabeza velada" con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1894 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1894. S. "Cabeza velada"?

Para vender Soberano del 1894, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

