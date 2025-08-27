flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1867 (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1867 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1867 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,370,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1867
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:780 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1867 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (365)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1867 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23530 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 4313. La subasta tuvo lugar el 25 de abril de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1867 en subasta AURORA - 24 de julio de 2025
VendedorAURORA
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónAU
Precio
925 $
Precio en la divisa de la subasta 72500 RUB
Australia Soberano 1867 en subasta Niemczyk - 2 de julio de 2025
Australia Soberano 1867 en subasta Niemczyk - 2 de julio de 2025
VendedorNiemczyk
Fecha2 de julio de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
1223 $
Precio en la divisa de la subasta 4400 PLN
Australia Soberano 1867 en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta Chaponnière - 8 de diciembre de 2024
VendedorChaponnière
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta WAG - 3 de noviembre de 2024
VendedorWAG
Fecha3 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta Sima Srl - 18 de octubre de 2024
Australia Soberano 1867 en subasta Sima Srl - 18 de octubre de 2024
VendedorSima Srl
Fecha18 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1867 en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1867 en subasta Pesek Auctions - 26 de septiembre de 2024
Australia Soberano 1867 en subasta Pesek Auctions - 26 de septiembre de 2024
VendedorPesek Auctions
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta Katz - 30 de agosto de 2024
VendedorKatz
Fecha30 de agosto de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta Stephen Album - 16 de junio de 2024
VendedorStephen Album
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta WAG - 16 de junio de 2024
VendedorWAG
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta WAG - 16 de junio de 2024
VendedorWAG
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta WCN - 13 de junio de 2024
Australia Soberano 1867 en subasta WCN - 13 de junio de 2024
VendedorWCN
Fecha13 de junio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta WCN - 30 de mayo de 2024
Australia Soberano 1867 en subasta WCN - 30 de mayo de 2024
VendedorWCN
Fecha30 de mayo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1867 en subasta Numismatica Marcoccia - 29 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Marcoccia
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1867 en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1867?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1867 es de 780 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1867?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1867?

Para vender Soberano del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

