Soberano 1870 (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1870 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1870 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Soler y Llach S.L.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,220,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1870
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:870 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1870 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (837)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1870 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23534 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 4600. La subasta tuvo lugar el 25 de abril de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1870 en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
810 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia Soberano 1870 en subasta Heritage - 7 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha7 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
841 $
Precio en la divisa de la subasta 841 USD
Australia Soberano 1870 en subasta Rhenumis - 10 de julio de 2025
VendedorRhenumis
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta AURORA - 26 de junio de 2025
VendedorAURORA
Fecha26 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta AURORA - 26 de junio de 2025
VendedorAURORA
Fecha26 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta Via - 22 de junio de 2025
VendedorVia
Fecha22 de junio de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta Nihon - 15 de junio de 2025
VendedorNihon
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta Jean ELSEN - 14 de junio de 2025
VendedorJean ELSEN
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta Warin Global Investments - 23 de mayo de 2025
VendedorWarin Global Investments
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta AURORA - 22 de mayo de 2025
VendedorAURORA
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta Rapp - 21 de mayo de 2025
VendedorRapp
Fecha21 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta Münzenonline - 16 de mayo de 2025
VendedorMünzenonline
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta Soler y Llach - 16 de mayo de 2025
VendedorSoler y Llach
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónMS60 NGC
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta Erwin Dietrich - 30 de marzo de 2025
VendedorErwin Dietrich
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta Galleria Auctions Tokyo - 29 de marzo de 2025
VendedorGalleria Auctions Tokyo
Fecha29 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1870 en subasta Numismatica Ferrarese - 14 de septiembre de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta
Australia Soberano 1870 en subasta V. GADOURY - 4 de octubre de 2025
VendedorV. GADOURY
Fecha4 de octubre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1870?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1870 es de 870 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1870?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1870 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1870?

Para vender Soberano del 1870, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
