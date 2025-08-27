flag
Soberano 1865 (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1865 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1865 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,130,500

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1865
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:940 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1865 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (217)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1865 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 645 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 3800. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1865 en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1865 en subasta Bolaffi - 6 de junio de 2025
VendedorBolaffi
Fecha6 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
631 $
Precio en la divisa de la subasta 551 EUR
Australia Soberano 1865 en subasta Cayón - 6 de febrero de 2025
VendedorCayón
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
624 $
Precio en la divisa de la subasta 600 EUR
Australia Soberano 1865 en subasta Chaponnière - 8 de diciembre de 2024
VendedorChaponnière
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta Bolaffi - 29 de noviembre de 2024
VendedorBolaffi
Fecha29 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta Warin Global Investments - 14 de marzo de 2024
VendedorWarin Global Investments
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónMS60 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta Casa de Subastas de Madrid - 23 de febrero de 2024
VendedorCasa de Subastas de Madrid
Fecha23 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta Stack's - 15 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta HARMERS - 1 de noviembre de 2023
VendedorHARMERS
Fecha1 de noviembre de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta Münzenonline - 28 de abril de 2023
VendedorMünzenonline
Fecha28 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta Numisor - 25 de abril de 2023
VendedorNumisor
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta HARMERS - 30 de marzo de 2023
VendedorHARMERS
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1865 en subasta MDC Monaco - 4 de marzo de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de marzo de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta Teutoburger - 2 de marzo de 2023
VendedorTeutoburger
Fecha2 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1865 en subasta Coin Cabinet - 31 de enero de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de enero de 2023
ConservaciónAU55 SEGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1865?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1865 es de 940 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1865?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1865 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1865?

Para vender Soberano del 1865, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

