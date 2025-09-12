flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1897 M "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1897 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1897 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Tennants Auctioneers

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC5,130,565

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1897
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:750 USD
Precio promedio (PROOF):24000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1897 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (273)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1897 "Cabeza velada" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30047 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 24000. La subasta tuvo lugar el 1 de mayo de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta St James’s - 15 de julio de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de julio de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
671 $
Precio en la divisa de la subasta 500 GBP
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 11 de junio de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
648 $
Precio en la divisa de la subasta 480 GBP
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónPF63 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Tennants Auctioneers - 12 de febrero de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta WAG - 15 de diciembre de 2024
VendedorWAG
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Tennants Auctioneers - 20 de noviembre de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha20 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 15 de octubre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Mowbray Collectables - 20 de septiembre de 2024
VendedorMowbray Collectables
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 12 de septiembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha12 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1897 M "Cabeza velada" en subasta Great Coins & Art Auctions - 12 de septiembre de 2025
VendedorGreat Coins & Art Auctions
Fecha12 de septiembre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1897. M. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1897. M. "Cabeza velada" es de 750 USD para las monedas de acuñación regular y de 24000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1897. "Cabeza velada" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1897 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1897. M. "Cabeza velada"?

Para vender Soberano del 1897, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1897Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas